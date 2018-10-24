UFC on ESPN 14: Уиттакер против Тилла, Руа победил Ногейру и другие бои на «Бойцовском острове»

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» проходит турнир UFC on ESPN 14, в главном событии которого бывший чемпион UFC в среднем весе (21-5) проведет бой против (18-2-1).

Другие бои:

Антонио Рожерио Ногейра (23-10) проиграл (27-11-1) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29).

(18-7) проиграл (24-9-1) сабмишеном в первом раунде.

Карла Эспарза (18-6) победила Марину Родригес (12-1-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

Пол Крэйг (13-4-1) победил Гаджимурада Антигулова (20-7) сабмишеном в первом раунде.

Алекс Оливейра (21-8-1) победил Петера Соботту (17-7-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Хамзат Чимаев (8-0) победил Риса Макки (10-2-1) техническим нокаутом в первом раунде.

Начало прямой онлайн-трансляции в 03:00 по мск.

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