Хави заразился коронавирусом

Бывший капитан «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» заразился коронавирусом.

«Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент возобновления сезона. Меня заменит Давид Пратс.

Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я с радостью вернусь к своим обязанностям», – сообщил Хави.

Сегодня должен сыграть против «Аль-Хора» в чемпионате Катара в первом матче после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.