«Зенит» выиграл чемпионат и кубок в один год впервые с 2010-го🥇🏆

оформил золотой дубль по итогам сезона-2019/20.

Сегодня команда тренера победила «Химки» в финале Олимп Кубка России (1:0). Ранее «Зенит» стал чемпионом страны с рекордным отрывом от серебряного призера.

Петербургская команда завоевала два главных трофея в рамках одного календарного года впервые с момента перехода на систему «осень – весна». Ранее подобный дубль удавался «Зениту» в 2010-м. Пост главного тренера тогда занимал .

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

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