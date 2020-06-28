«Зенит» выиграл чемпионат и кубок в один год впервые с 2010-го🥇🏆

Теги Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Олимп Кубок России Футбол

«Зенит» оформил золотой дубль по итогам сезона-2019/20.

Сегодня команда тренера Сергея Семака победила «Химки» в финале Олимп Кубка России (1:0). Ранее «Зенит» стал чемпионом страны с рекордным отрывом от серебряного призера.

Петербургская команда завоевала два главных трофея в рамках одного календарного года впервые с момента перехода на систему «осень – весна». Ранее подобный дубль удавался «Зениту» в 2010-м. Пост главного тренера тогда занимал Лучано Спаллетти.

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Это тренер я так себе, а все остальное умею хорошо». Спаллетти кайфует в своей усадьбе в Тоскане

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