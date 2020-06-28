Талалаев покинул «Крылья Советов». Он проработал в клубе меньше месяца

Главный тренер принял решение покинуть свой пост и перейти на работу в другую команду.

47-летний специалист известил об этом руководство самарского клуба. Талалаев возглавил «Крылья» 28 июня, за 6 туров до конца сезона в РПЛ. Команда вылетела в по итогам чемпионата. Тренер, таким образом, проработал в клубе меньше месяца.

«Крылья» продолжат подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово.

Руководить «Крыльями Советов» будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

«Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за 6 туров до окончания чемпионата. Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент.

Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле.

Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус.

Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей.

«Крылья» однозначно должны выступать в Премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в за один сезон. Хочу пожелать всем удачи», – прокомментировал Талалаев свое решение.

Ранее сообщалось, что Талалаев может продолжить карьеру в «Урале» или «Ахмате».

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