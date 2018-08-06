Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, спортивный журналист Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье.

Иваницкий пропал 3 дня назад. Он пошел в лес за грибами в окрестностях Рузы и заблудился. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон.

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», – сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт», который осуществлял поиски пропавшего.

«Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Иваницкий – олимпийский чемпион 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

Ему было 82 года.