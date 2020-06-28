Газизов хочет подписать Кокорина в «Спартак». Он считает, что это покажет готовность клуба бросить вызов «Зениту»

Стали известны подробности о возможном переходе нападающего в «Спартак».

Как сообщает журналист Сергей Егоров, генеральный директор «Спартака» проявляет большую заинтересованность в этом трансфере. Сейчас менеджер ждет решения от футболиста: неизвестно, готов ли Кокорин играть в команде, которая не участвует в еврокубках.

Газизов считает трансфер Кокорина важным с имиджевой точки зрения. Если первой покупкой «Спартака» в летнее трансферное окно станет хавбек «Уфы» Остон Урунов (на него нужно потратить как минимум 2 млн евро), то это вызовет скепсис фанатов. А приглашение Кокорина – сильный ход, который покажет, что готов бросить вызов .

Ранее сообщалось, что «Спартак» в скором времени может сделать предложение Кокорину.

В этом сезоне 29-летний форвард провел 10 матчей в в составе «Сочи», за который играл в аренде из «Зенита». Он забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.