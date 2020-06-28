Юран про 0:1 с «Зенитом»: «Пенальти вызывает сомнения. ВАР почему-то не смотрели»

Главный тренер «Химок» подвел итоги финального матча Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Парни молодцы. План на игру сработал. Немного не хватило. Понимали, что играем против чемпиона, опыт, мастерство. По первому тайму не сказал бы, чтобы «Зенит» нас превосходил. Во втором тайме ждали шанс, терпели.

Ребята выложились на сто процентов. Не хватило опыта. Считаю, что не уступили «Зениту» в борьбе, самоотдаче, желании. В конце был шанс – а там бы дополнительное время, где бывает все.

Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов – не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», – сказал Юран.

Главным арбитром встречи был .

Арбитр Федотов о пенальти «Зенита»: «Это симуляция. Москалев ошибся»