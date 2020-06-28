Агент Смольникова: «Если бы «Зенит» дал Игорю контракт на два года, он бы остался»

Александр Маньяков, агент защитника , рассказал, почему его клиент не продлил контракт с и перешел в .

– Почему именно «Краснодар»?

– Когда у Игоря до конца контракта с «Зенитом» оставался год, возникли предложения от других команд. Но мы специально нигде не называли конкретные клубы. Это, во-первых, неэтично. Во-вторых, у Игоря было желание остаться в «Зенита».

– Так почему не договорились с питерцами по новому контракту?

– «Краснодар» был более конкретен в предложении и переговорах. Мы ни в коем случае не хотим упрекнуть «Зенит» в том, что не предпринимались попытки сохранить Игоря. Это не так.

– Что тогда не устроило?

– Игорь постоянно контактировал с Александром Ивановичем Медведевым. Но многое решил срок контракта. Предложение «Краснодара» оказалось более привлекательным.

Со своей стороны могу заявить, что Смольникову это решение далось очень непросто. Очень! Об этом знают все его близкие, люди в «Зените»

– Можете подробнее рассказать о сроках контракта, которые предлагали клубы?

– «Краснодар» предложил «2+1». А «Зенит» – «1+1». Подчеркну, дело здесь не в финансовых условиях. Если бы питерский клуб дал ему два года, то Игорь бы остался.

Руководители «Зенита» по-своему смотрели на сложившуюся ситуацию, у нас был свой взгляд. Это нормально. Мы просили два года контракта, но питерский клуб не пошел на такой шаг. Никаких обид у нас точно нет. Такова жизнь.

Игорь отыграл в «Зените» прекрасные 7 лет. А сегодня вообще провел 200-й матч за сине-бело-голубых. Отдельное большое спасибо Сергею Богданычу Семаку. Он знал, что Игорь на пороге такого рубежа и выпустил его на поле. Такое отношение дорогого стоит! – сказал агент Смольникова.