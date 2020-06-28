Сергей Семак: «В начале сезона тренеры РПЛ говорили, что нет большой разницы между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром»

Главный тренер ответил на вопрос о том, в чем прибавила команда по сравнению с предыдущим сезоном.

– В конце прошлого сезона вы сказали, что этот сезон станет значительно сложнее предыдущего. При этом «Зенит» оформил золотой дубль. В чем команда так прибавила, что стала с огромным отрывом самой сильной в России?

– Это видимость той работы. Еще в начале сезона те же другие тренеры, главные тренеры команд Премьер-лиги – все говорили, что большого отрыва в разнице нет между «Зенитом» и между , по составу, по игре.

Но вот мы промежуток времени – это ноябрь, наверное, – в ноябре мы сделали определенный задел и здорово, конечно, выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило в чемпионате выиграть.

А в Олимп Кубке России все матчи были сложные: и игра в Красноярске, и матч в Грозном, естественно, и финал. Конечно, нам приходилось непросто, но я думаю, что ребята заслужили победу. Абсолютно справедливо.

Вышли в финал, потому что мы были сильнее по игре, создаем больше моментов и в финале были сильнее. Но это футбол, иногда побеждает не самая сильная команда.

Сегодня справедливость восторжествовала, и победила как раз команда, которая сильнее на данный момент, не умаляя достоинств «Химок», которые сегодня сражались как могли, за это им большое спасибо, – заявил Семак.

«Зенит» выиграл 4-й Кубок России и обогнал «Спартак». Иванович так радовался, что разбил трофей