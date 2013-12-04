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    Том Тибодо – новый главный тренер «Нью-Йорка»

    Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Баскетбол

    Том Тибодо станет новым главным тренером «Нью-Йорка». Стороны договорились о контракте на пять лет, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Тибодо считался основным кандидатом на протяжении всех двух месяцев, пока «Никс» искали нового главного тренера. Помимо экс-тренера «Чикаго» и «Миннесоты», команда из Нью-Йорка рассматривала кандидатуры Кенни Эткинсона, Майка Миллера, Джейсона Кидда, Майка Брауна, Уайме Удоки, Уилла Харди, Криса Флеминга, Джамала Мозли и Пэта Дилэйни.

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