Игонин о «Газпроме» и «Зените»: «Странно слышать от московских друзей, что это причина побед. Клуб выиграл РПЛ не в офисах»

Теги Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия Газпром Александр Васютин Леон Мусаев Илья Воробьев 1999 Даниил Шамкин Данила Прохин Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает необоснованными разговоры о том, что клуб побеждает в чемпионате России благодаря «Газпрому».

«Странно слышать от московских друзей, что причина побед «Зенита» – поддержка «Газпрома».

«Зенит» выиграл чемпионат на футбольном поле, а не в офисах, за что ему честь и хвала.

Радует, что клуб поворачивается лицом к питерским ребятам – в Грозном за «Зенит» сыграли шесть собственных воспитанников.

В игре с «Оренбургом» Семак вновь выставит смешанный состав, причем, наученный горьким опытом в Грозном, сделает крен в сторону молодежи. Даниил Шамкин, Данила Прохин, Александр Васютин, Илья Воробьев, Леон Мусаев – будущее петербургского футбола, которые должны получить шанс в поединке с аутсайдером», – сказал Игонин.

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