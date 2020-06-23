Игонин о «Газпроме» и «Зените»: «Странно слышать от московских друзей, что это причина побед. Клуб выиграл РПЛ не в офисах»

Бывший полузащитник Алексей Игонин считает необоснованными разговоры о том, что клуб побеждает в чемпионате России благодаря «Газпрому».

«Странно слышать от московских друзей, что причина побед «Зенита» – поддержка .

«Зенит» выиграл чемпионат на футбольном поле, а не в офисах, за что ему честь и хвала.

Радует, что клуб поворачивается лицом к питерским ребятам – в Грозном за «Зенит» сыграли шесть собственных воспитанников.

В игре с «Оренбургом» Семак вновь выставит смешанный состав, причем, наученный горьким опытом в Грозном, сделает крен в сторону молодежи. Даниил Шамкин, Данила Прохин, , , – будущее петербургского футбола, которые должны получить шанс в поединке с аутсайдером», – сказал Игонин.