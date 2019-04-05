Романов подписал с «Монреалем» 3-летний контракт

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«Монреаль» согласовал контракт с защитником Александром Романовым.

20-летний россиянин подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка.

Его зарплата составит 832,5 тысячи долларов, включая бонусы. Общая средняя сумма договора – 1,17 млн долларов.

«Канадиенс» выбрали Романова во втором раунде драфта-2018 под общим 38-м номером.

В минувшем сезоне КХЛ Романов провел 43 матча за ЦСКА в регулярном чемпионате и набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21».

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