Станислав Поздняков: «Аудит нашел нарушения финансовой деятельности в РУСАДА. Ганус останется на своем посту до решения набсовета»

Глава Олимпийского комитета России ( ) заявил, что в ходе аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были обнаружены существенные нарушения в финансовой деятельности.

«Вопреки утверждениям Гануса, углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности.

Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами. Как то вознаграждение сотрудников.

Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами. С учетом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям», – заявил Поздняков.

«Ганус продолжит занимать свой пост до решения набсовета РУСАДА. После того как информация станет публичной, она может быть изучена и правоохранительными органами», – цитирует главу ОКР ТАСС.

Ранее в телеграм-канале «Постправда» появилась информация, что Юрий Ганус, занимающий пост гендиректора РУСАДА, злоупотреблял служебным положением.

По информации канала, Ганус за 2018 и 2019 год мог присвоить более 110 миллионов рублей. Также канал сообщил, что в ближайшее время в отношении главы РУСАДА может начаться расследование. Ганус опроверг все обвинения в коррупции.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА