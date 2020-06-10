Деспотович подписал контракт с «Рубином» («СЭ»)

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Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович нашел новый клуб.

Сербский футболист подписал контракт с «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс». Объявить о переходе 28-летнего Деспотовича должны в ближайшие дни.

В инстаграме Деспотович, не называя клуб, выложил фотографию с контрактом и написал: «🖋Все написано на лице😘👋🏼👍. Россия, увидимся снова😍».

У него были варианты и с другими российскими клубами. Сообщалось, что он требовал зарплату не менее 1 млн евро в год.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

 
 
 
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🖋na facama sve pise 😘👋🏼👍Russia see you again 😍

Публикация от Djordje Despotovic (@ddespot92)

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