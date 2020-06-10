Деспотович подписал контракт с «Рубином» («СЭ»)

Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович нашел новый клуб.
Сербский футболист подписал контракт с «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс». Объявить о переходе 28-летнего Деспотовича должны в ближайшие дни.
В инстаграме Деспотович, не называя клуб, выложил фотографию с контрактом и написал: «🖋Все написано на лице😘👋🏼👍. Россия, увидимся снова😍».
У него были варианты и с другими российскими клубами. Сообщалось, что он требовал зарплату не менее 1 млн евро в год.
Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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