Деспотович подписал контракт с «Рубином» («СЭ»)

Бывший нападающий нашел новый клуб.

Сербский футболист подписал контракт с , сообщает . Объявить о переходе 28-летнего Деспотовича должны в ближайшие дни.

В инстаграме Деспотович, не называя клуб, выложил фотографию с контрактом и написал: «🖋Все написано на лице😘👋🏼👍. Россия, увидимся снова😍».

У него были варианты и с другими российскими клубами. Сообщалось, что он требовал зарплату не менее 1 млн евро в год.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.