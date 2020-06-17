Хавбек «Спартака» Игнатов отклонил предложенение «Локо», но переговоры продолжаются

Полузащитник Михаил Игнатов может перейти в .

20-летний футболист, по информации Sport24, отклонил предложенный железнодорожниками контракт. Однако, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом 2021 года бесплатно.

Красно-белые пытались продлить соглашение со своим воспитанником, но в переговорах возникли сложности, в том числе из-за запросов игрока о повышении зарплаты до 450–500 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне сыграл в одном матче . Также он принял участие в 16 играх и забил один гол за в . Его статистику смотрите здесь.