Хавбек «Спартака» Игнатов отклонил предложенение «Локо», но переговоры продолжаются

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может перейти в «Локомотив».

20-летний футболист, по информации Sport24, отклонил предложенный железнодорожниками контракт. Однако, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Игнатов хочет перейти в «Локомотив» летом 2021 года бесплатно.

Красно-белые пытались продлить соглашение со своим воспитанником, но в переговорах возникли сложности, в том числе из-за запросов игрока о повышении зарплаты до 450–500 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне Михаил Игнатов сыграл в одном матче РПЛ. Также он принял участие в 16 играх и забил один гол за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ. Его статистику смотрите здесь.

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