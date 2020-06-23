Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч отказал ЦСКА

Журналист Андрей Панков сообщил о вероятном срыве перехода форварда из в .

«Агенты и Гайч отклонили контракт от ЦСКА. Они не хотят переходить, хотя недавно заявляли обратное.

Трансфер на грани, о чем многие и так уже понимали. Клубы все согласовали, но агенты вмешались. Это печально», – написал инсайдер.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера могла составить порядка 8,5 миллиона евро.

Гайч забил 5 голов в аргентинской лиге в сезоне-2019/20, проведя в чемпионате 12 игр за «Сан-Лоренсо».