Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч отказал ЦСКА

Журналист Андрей Панков сообщил о вероятном срыве перехода форварда Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА.
«Агенты и Гайч отклонили контракт от ЦСКА. Они не хотят переходить, хотя недавно заявляли обратное.
Трансфер на грани, о чем многие и так уже понимали. Клубы все согласовали, но агенты вмешались. Это печально», – написал инсайдер.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера могла составить порядка 8,5 миллиона евро.
Гайч забил 5 голов в аргентинской лиге в сезоне-2019/20, проведя в чемпионате 12 игр за «Сан-Лоренсо».