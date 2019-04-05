Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 2 года

Нападающий продолжит карьеру в .

Россиянин подписал двухлетний контракт с . Провести первый матч он сможет только в следующем сезоне.

«Уайлд» выбрали Капризова в 5-м раунде драфте НХЛ-2015 под общим 135-м номером.

Последние три года форвард выступал в за . Всего в лиге провел 293 матча и набрал 230 (113+117) очков.

НХЛ и игроки обо всем договорились: локаута не будет, можно ехать на Олимпиаду. Но Капризов и Сорокин не сыграют до 2021-го

Около 20 русских игроков КХЛ могут уехать в Америку. Это не катастрофа – ЦСКА пострадает, остальные не очень

Фото: сайт «Миннесоты»