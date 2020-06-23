«Зенит» предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» («СЭ»)

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Стали известны условия контракта, который «Зенит» готов заключить с защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы предлагают игроку сборной Хорватии зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год с бонусами.

Срок контракта – 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Предполагается, что другой центральный защитник «Зенита» Бранислав Иванович, скорее всего, покинет клуб из-за непродления контракта. Он не готов идти на существенное понижение условий по соглашению.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продать Ловрена, а не отпускать в качестве свободного агента.

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