«Зенит» предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» («СЭ»)

Стали известны условия контракта, который «Зенит» готов заключить с защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.
По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы предлагают игроку сборной Хорватии зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год с бонусами.
Срок контракта – 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон.
Предполагается, что другой центральный защитник «Зенита» Бранислав Иванович, скорее всего, покинет клуб из-за непродления контракта. Он не готов идти на существенное понижение условий по соглашению.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продать Ловрена, а не отпускать в качестве свободного агента.