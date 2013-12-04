Расселл Уэстбрук заразился коронавирусом

Разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук рассказал о том, что у него обнаружен коронавирус.

«Я сдал положительный тест перед отправкой команды в Орландо. В данный момент чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и рассчитываю присоединиться к одноклубникам, когда получу разрешение.

Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Пожалуйста, относитесь к ситуации с вирусом серьезно. Берегите себя. Носите маску», – сообщил Уэстбрук в твиттере.

Ранее стало известно, что «Хьюстон» заселился в кампус Орландо, где планируется доиграть сезон-2019/20, без Уэстбрука и Джеймса Хардена. Сообщалось, что лидеры техасцев «будут добираться до Орландо самостоятельно».

Рестарт сезона НБА намечен на 30 июля.

Уэстбрук проводит первый сезон в составе «Хьюстона». В 53 матчах звездный плеймейкер набирает 27,5 очка, 8,1 подбора и 7,0 передачи в среднем за игру.

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