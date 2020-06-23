«Реалу» для чемпионства нужно набрать 2 очка в 2 матчах

«Реал» обыграл «Гранаду» в матче 36-го тура (2:1).

Мадридский клуб набрал 83 очка и опережает «Барселону», идущую на втором месте, на 4 очка.

Таким образом, «Реалу» нужно набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы гарантированно стать чемпионом (с «Вильярреалом» или «Леганесом»). Мадридцы при равенстве очков будут выше за счет личных встреч (2:0, 0:0).

Кроме того, «Реал» станет чемпионом, если потеряет очки в одном из оставшихся матчей (с «Осасуной» или «Алавесом»).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча «Реала».