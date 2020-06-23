«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может сменить клуб.

«Краснодар» в межсезонье попробует приобрести 19-летнего футболиста. По информации «Матч ТВ», работа над этим трансфером уже началась.

Как отмечается, «Краснодар» присматривался к хавбеку еще на сборах в 2019 году. Тогда в клубе из южной части России сочли, что игрок не стоит тех денег, которых за него просили. С того момента трансферная стоимость Кварацхелии значительно возросла.

Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до 2024 года. Тренер Леонид Слуцкий крайне заинтересован в том, чтобы Кварацхелия остался в казанской команде, но все будет зависеть от цены вопроса. Нельзя исключать и отъезда игрока в один из испанских клубов.

Статистику Кварацхелии можно посмотреть здесь.

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