«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может сменить клуб.
«Краснодар» в межсезонье попробует приобрести 19-летнего футболиста. По информации «Матч ТВ», работа над этим трансфером уже началась.
Как отмечается, «Краснодар» присматривался к хавбеку еще на сборах в 2019 году. Тогда в клубе из южной части России сочли, что игрок не стоит тех денег, которых за него просили. С того момента трансферная стоимость Кварацхелии значительно возросла.
Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до 2024 года. Тренер Леонид Слуцкий крайне заинтересован в том, чтобы Кварацхелия остался в казанской команде, но все будет зависеть от цены вопроса. Нельзя исключать и отъезда игрока в один из испанских клубов.
Статистику Кварацхелии можно посмотреть здесь.
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