«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»

Полузащитник может сменить клуб.

в межсезонье попробует приобрести 19-летнего футболиста. По информации , работа над этим трансфером уже началась.

Как отмечается, «Краснодар» присматривался к хавбеку еще на сборах в 2019 году. Тогда в клубе из южной части России сочли, что игрок не стоит тех денег, которых за него просили. С того момента трансферная стоимость Кварацхелии значительно возросла.

Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до 2024 года. Тренер Леонид Слуцкий крайне заинтересован в том, чтобы Кварацхелия остался в казанской команде, но все будет зависеть от цены вопроса. Нельзя исключать и отъезда игрока в один из испанских клубов.

Статистику Кварацхелии можно посмотреть здесь.

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