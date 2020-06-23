Лапочкина проверили на детекторе лжи по поводу возможного предвзятого судейства в матче «Спартак» – «Локомотив»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что судью Сергея Лапочкина проверили на полиграфе касательно работы на матче «Спартак» – «Локомотив» (1:1).
«Как мне стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошел проверку на детекторе лжи.
Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе – однако тест не связан с этими подозрениями.
Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор – председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.
Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартак» – «Локомотив»: тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенным пенальти за фол Умярова и неназначенном – в ворота «Локо».
Лапочкина подозревают в предвзятом судействе – но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», – написал Арустамян.
Напомним, что Лапочкин удалил тренера «Спартака» Тедеско, позже КДК дисквалифицировал специалиста на 3 матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
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