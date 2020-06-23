Лапочкина проверили на детекторе лжи по поводу возможного предвзятого судейства в матче «Спартак» – «Локомотив»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что судью Сергея Лапочкина проверили на полиграфе касательно работы на матче – (1:1).

«Как мне стало известно, судья сегодня прошел проверку на детекторе лжи.

Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе – однако тест не связан с этими подозрениями.

Расследование в отношении Лапочкина проводит , его инициатор – председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартак» – «Локомотив»: тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенным пенальти за фол Умярова и неназначенном – в ворота «Локо».

Лапочкина подозревают в предвзятом судействе – но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», – написал Арустамян.

Напомним, что Лапочкин удалил тренера «Спартака» Тедеско, позже КДК дисквалифицировал специалиста на 3 матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

Жуткая истерика Тедеско в дерби: взорвался из-за пенальти, толкнул судью, стукнул экран ВАР

«Нас убивают каждую игру». Тедеско объяснил свою истерику и жесточайше наехал на судей

У российских судей новый босс: Хачатурянц работал с ФСБ, помогал Грефу в Минэкономразвития, а сейчас в «Сбербанке»