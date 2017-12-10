Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своем уходе в отставку.

Юрченко проработал всего 4,5 месяца – он возглавил ВФЛА в конце февраля 2020 года. Предыдущий глава федерации Дмитрий Шляхтин был отстранен от должности в связи с расследованием World Athletics по допинговому делу Данила Лысенко.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА.

Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период.

Особо хотел бы отметить работу членов Президиума и Комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса.

Надеюсь, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с , а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации», – заявил Юрченко.

Даже после переворота в нашей атлетике беда: Шубенкова и Ласицкене лишат нейтрального флага, если Россия не заплатит $10 млн

Человек, которому передали легкую атлетику: складывал пирамиды из долларов, купил космическую капсулу СССР, верит в эзотерику

Евгений Юрченко: «Я прихожу в ВФЛА как антикризисный менеджер»