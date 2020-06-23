Клопп хочет поработать в сборной Германии. DFB тоже им интересуется

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в сборной Германии в дальнейшей перспективе.
Как отметил журналист Bild Кристиан Фальк, сам немец заинтересован в работе в национальной сборной, как и Немецкий футбольный союз заинтересован в его привлечении.
Ранее Клопп заявил, что отработает в «Ливерпуле» еще четыре года, а потом возьмет отпуск.
53-летний тренер работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Он выиграл с командой Лигу чемпионов и первый для «красных» чемпионский титул в Англии за 30 лет.
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