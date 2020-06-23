Клопп хочет поработать в сборной Германии. DFB тоже им интересуется

Главный тренер «Ливерпуля» может продолжить карьеру в в дальнейшей перспективе.

Как отметил журналист Bild Кристиан Фальк, сам немец заинтересован в работе в национальной сборной, как и заинтересован в его привлечении.

Ранее Клопп заявил, что отработает в еще четыре года, а потом возьмет отпуск.

53-летний тренер работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Он выиграл с командой Лигу чемпионов и первый для «красных» чемпионский титул в Англии за 30 лет.

«Ливерпуль» – чемпион. Лукомский разбирает, как Клопп построил почти идеальную команду