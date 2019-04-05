Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» на сезон-2020/21

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Форвард Михаил Григоренко продолжит карьеру в «Коламбусе».

25-летний нападающий, три сезона отыгравший в КХЛ за ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ на сезон-2020/21, сообщил агент Дэн Мильштейн.

Напомним, что в апреле Григоренко подписал с «Коламбусом» однолетнее соглашение на 1,2 млн долларов. Затем лига отклонила контракт Григоренко, «Коламбус» должен был подать подать новый запрос 1 июля.

В минувшем сезоне Григоренко набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах регулярного чемпионата при полезности «+16». В 4 играх плей-офф у него 2 (1+1) очка.

Григоренко в сезоне-2018/19 вместе с московским клубом выиграл Кубок Гагарина.

Подробную статистику хоккеиста, сыгравшего 217 матчей в НХЛ за «Колорадо» и «Баффало», смотрите здесь.

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