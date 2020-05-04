Бердыев после матча «Спартака» в Сочи встречался с Газизовым (ТНВ)

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на днях посещал Сочи, сообщает интернет-редакция ТНВ.
По информации источника, тренер специально прилетал на матч «Спартака» с командой из черноморского города, чтобы встретиться с новым генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым.
Предмет переговоров доподлинно неизвестен. Не исключено, что речь в рамках встречи Газизова с Бердыевым шла о посте главного тренера «Спартака».
В настоящее время московскую команду возглавляет тренер Доменико Тедеско. Безвыигрышная серия «Спартака» в результате поражения от «Сочи» (0:1) достигла 5 матчей.
Газизов занял пост гендиректора в столичном клубе на прошлой неделе.
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