Бердыев после матча «Спартака» в Сочи встречался с Газизовым (ТНВ)

Теги Спартак Курбан Бердыев премьер-лига Россия возможные трансферы Шамиль Газизов Доменико Тедеско Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на днях посещал Сочи, сообщает интернет-редакция ТНВ.

По информации источника, тренер специально прилетал на матч «Спартака» с командой из черноморского города, чтобы встретиться с новым генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым.

Предмет переговоров доподлинно неизвестен. Не исключено, что речь в рамках встречи Газизова с Бердыевым шла о посте главного тренера «Спартака».

В настоящее время московскую команду возглавляет тренер Доменико Тедеско. Безвыигрышная серия «Спартака» в результате поражения от «Сочи» (0:1) достигла 5 матчей.

Газизов занял пост гендиректора в столичном клубе на прошлой неделе.

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