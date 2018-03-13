Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») сменит название и логотип с индейцем из-за обвинений в расизме

Команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» официально объявила, что поменяет название.

«Редскинз» переводится как «краснокожие», а на логотипе клуба изображен индеец. «Вашингтон» давно критикуют, считая, что название и эмблема оскорбляют коренных американцев.

Принято решение о смене не только названия, но и фирменного логотипа клуба. На эти меры «Вашингтон» пошел на фоне движения Black Lives Matter.

«3 июля мы объявили, что тщательно проанализируем название команды. Работа началась сразу. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество.

Сегодня мы объявляем, что откажемся от названия «Редскинз» и логотипа после завершения аналитического процесса.

Владелец Дэн Снайдер и тренер Рон Ривера в тесном сотрудничестве разработают новое название и дизайн [логотипа], которые улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы и вдохновят наших спонсоров, болельщиков и сообщество на следующие 100 лет», – говорится в сообщении команды.

Ранее сообщалось, что спонсоры «Вашингтона» и сама НФЛ поддерживают идею о смене названия.

Владелец клуба Дэн Снайдер в 2013 году заявлял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику.

Команда получила название «Редскинз» еще в 1932 году, когда базировалась в Бостоне.

В США давно недовольны клубом НФЛ из-за имени «Редскинз» («Краснокожие»). Под давлением Black Lives Matter команда отказалась от названия