«Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов. CAS принял апелляцию

Спортивный арбитражный суд ( ) вынес положительный вердикт по вопросу участия «Манчестер Сити» в еврокубках.

Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. «Манчестер Сити» оспаривал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

Ввиду положительного вердикта CAS «Манчестер Сити» сможет выступить в в следующем сезоне.

Клуб уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире. На счету , идущего на 2-м месте в , сейчас 72 очка, в то время как «Ман Юнайтед», занимающий 5-ю позицию, уже не сможет набрать больше 70 в текущем сезоне.

Напомним, в феврале , помимо исключения из еврокубков, подверг «горожан» штрафу в размере 30 миллионов евро. Считалось, что клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов. CAS оставил штраф в силе, но сократил его до 10 миллионов евро.