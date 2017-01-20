Нелли Ким: «Запад считает, что в Беларуси нет свободы слова. Зато там нет и бешеной безработицы, как в некоторых бывших республиках СССР»

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким, живущая в США, рассказала, как там относятся к Беларуси.

«Был момент, когда моя кандидатура обсуждалась на выдвижение в члены . Но потом негласно решилось: для МОК нежелательно иметь представителей тех стран, где, как они считают, нет демократии. И все, кандидатура закрылась.

Запад считает, что в Беларуси нет свободы слова. Хотя я вам скажу: в некоторых бывших республиках СССР свобода слова есть, но там лет по 25 стоят заводы, пенсии не платят, люди сидят или без работы, или с низкими зарплатами. Я знаю это не понаслышке: к примеру, в Харькове живут родственники моего бывшего мужа. А в Беларуси нет этой бешеной безработицы, водятся какие-то деньги. Худо-бедно, но жизнь поддерживается.

Я не была в Минске около года – не могу судить о том, что там происходит сейчас. Мое мнение не будет объективным, потому что у меня нет фактов и примеров, недостаточно информации. Я точно знаю, что всегда кто-то хочет давить и влиять на такую маленькую страну, как Беларусь – но с Лукашенко это не так-то легко. У него на все своя точка зрения, и он имеет на нее право.

Взять коронавирус – Беларусь не вводила изоляцию. Мое мнение – это очень рискованно; с другой стороны, шведы тоже не вводили. Значит, и в Беларуси, и в Швеции увидели причины сделать так, а не иначе. Если сравнивать Беларусь со странами, которые ввели изоляцию, то разница по соотношению заболевших и умерших не такая уж большая. Зато экономика продолжает существовать, а не развалилась, как в других странах», – сказала Ким.

«Распад СССР – эйфория: люди дождались независимости». Интервью звезды Олимпиады-80, гимнастки Нелли Ким (в ее честь назвали Нелли Фуртадо)