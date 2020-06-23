«Локо» хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа (Betting Insider)

Защитник Филип Бенкович может продолжить карьеру в , сообщает Betting Insider.

По информации источника, хочет арендовать игрока сборной Хорватии с правом выкупа, что позволит железнодорожникам закрыть проблемную позицию в центре обороны.

Стоит отметить, что «Лестер» выкупил Бенковича в августе 2018 года у загребского «Динамо» за 13 миллионов фунтов, однако в защитник так и не сыграл. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Селтик». В этом – за из Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне Бенкович сыграл 8 матчей (5 – в основе) и забил один гол.

Transfermarkt оценивает 23-летнего хорвата в 7 миллионов евро.