«Локо» хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа (Betting Insider)

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Защитник «Лестера» Филип Бенкович может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Betting Insider.

По информации источника, «Локомотив» хочет арендовать игрока сборной Хорватии с правом выкупа, что позволит железнодорожникам закрыть проблемную позицию в центре обороны.

Стоит отметить, что «Лестер» выкупил Бенковича в августе 2018 года у загребского «Динамо» за 13 миллионов фунтов, однако в АПЛ защитник так и не сыграл. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Селтик». В этом – за «Бристоль Сити» из Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне Бенкович сыграл 8 матчей (5 – в основе) и забил один гол.

Transfermarkt оценивает 23-летнего хорвата в 7 миллионов евро.

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