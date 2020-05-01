Экс-игрок «Барсы» Бакеро может стать техническим директором «Локомотива» (Нобель Арустамян)

Комментатор и инсайдер рассказал о готовящихся изменениях в менеджменте .

«Кикнадзе уже проводит новую кадровую политику, и в менеджменте «Локомотива» уже происходят перестановки.

В ближайшее время в клубе появится новый функционер – , легенда «Барселоны», один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию «Барселоны», а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт.

Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии «Локомотива» и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву.

Плюс уже несколько месяцев как у «Локо» появился новый шеф-скаут в Европе – итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для «Локомотива».

Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк – они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в «Локомотиве» по приглашению Кикнадзе в прошлом году.

Я стал наводить справки, так как никогда не слышал о Риккардо Червелатти. Я решил узнать о нем у своего знакомого, шеф-скаута «Сассуоло» Сальваторе Монако. Он подтвердил, что Червелатти уже несколько месяцев имеет отношение к российскому футболу, но опыта в футбольных трансферах за плечами не имеет.

Так, по основной профессии Червелатти страховщик, параллельно работает в страховом бизнесе, периодически оказывая услуги футболистам – например, помогал со страховками игрокам «Болоньи», – написал Арустамян в телеграм-канале.

57-летний Бакеро выступал за «Барселону» с 1988 по 1996 год.