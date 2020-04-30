Агент Алексея Миранчука: «Не могу подтвердить, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры»

Теги Локомотив Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев Футбол

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Фиорентину».

«Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего.

Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать», – сказал Шпинев.

Ранее Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к российскому клубу, сообщал, что «Фиорентина» уже контактировала со скаутом «Локомотива» Андреем Лосюком, находившимся в Италии, по поводу перехода игрока.

Отмечалось, что итальянский клуб связывался и со Шпиневым – через его итальянского партнера, генерального директора агентства GG11 s.r.l. Габриэле Джуффриду.

Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину» (Betting Insider)

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