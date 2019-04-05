ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным на 3 года

ЦСКА подписал новый контракт с главным тренером Игорем Никитиным.
Срок соглашения рассчитан на 3 сезона.
Штаб специалиста продолжит работу в полном составе.
Таким образом, в следующих трех сезонах с командой будут работать старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренеры Равиль Якубов и Евгений Корешков, тренер вратарей Сергей Наумов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.
Под руководством специалистов ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, а также вновь стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.
В минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. В первом раунде плей-офф команда победила «Торпедо» (4-0 в серии).
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