ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным на 3 года

подписал новый контракт с главным тренером .

Срок соглашения рассчитан на 3 сезона.

Штаб специалиста продолжит работу в полном составе.

Таким образом, в следующих трех сезонах с командой будут работать старший тренер , тренеры Равиль Якубов и , тренер вратарей Сергей Наумов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.

Под руководством специалистов ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, а также вновь стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. В первом раунде плей-офф команда победила «Торпедо» (4-0 в серии).

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