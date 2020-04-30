Вернер близок к переходу в «Челси». Контракт до 2025 года, зарплата – 10 млн евро в год

Форвард близок к переходу в «Челси».

Лондонский клуб – лидер в борьбе за 24-летнего немца, сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг.

Тренер Фрэнк Лэмпард хочет подписать игрока и несколько раз общался с ним по телефону. «Челси» намерен построить новый проект, а Вернер – главная цель. Отмечается, что «Ливерпуль» не приоритет для самого футболиста.

Журналист Кристиан Фальк пишет, что, по данным Bild, Вернер должен подписать контракт с «Челси» до 2025 года, зарплата – более 10 миллионов евро в год.

Вернер провел 29 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, в которых забил 25 голов. Он на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Германии.

У «Ливерпуля», «Челси» и «МЮ» есть 12 дней, чтобы купить Вернера за 55 млн евро. Дальше скидки закончатся