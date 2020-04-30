ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долга за Уремовича перед словенской «Олимпией»

не сможет регистрировать новых футболистов из-за запрета .

Ранее словенская обратилась с жалобой в организацию на то, что казанский клуб отказывается платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника .

«Рубин» в ходе переговоров снизил сумму неустойки более чем в 10 раз, однако не смог полностью погасить задолженность из-за проблем с бюджетом, в связи с чем ФИФА наложил санкции на российский клуб.

Таким образом, казанцы не смогут регистрировать новичков, пока не погасят долг перед «Олимпией». Запрет от ФИФА вступает в силу в ближайшее трансферное окно и может распространиться на три окна.

Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. Он провел 41 матч в РПЛ, забил 1 гол и получил 15 желтых карточек.

Фото: телеграм-канал «Мутко против»