ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долга за Уремовича перед словенской «Олимпией»

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Словения возможные трансферы ФИФА Олимпия Любляна Филип Уремович деньги Футбол

«Рубин» не сможет регистрировать новых футболистов из-за запрета ФИФА.

Ранее словенская «Олимпия» обратилась с жалобой в организацию на то, что казанский клуб отказывается платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича.

«Рубин» в ходе переговоров снизил сумму неустойки более чем в 10 раз, однако не смог полностью погасить задолженность из-за проблем с бюджетом, в связи с чем ФИФА наложил санкции на российский клуб. 

Таким образом, казанцы не смогут регистрировать новичков, пока не погасят долг перед «Олимпией». Запрет от ФИФА вступает в силу в ближайшее трансферное окно и может распространиться на три окна.

Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. Он провел 41 матч в РПЛ, забил 1 гол и получил 15 желтых карточек.

Фото: телеграм-канал «Мутко против»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья