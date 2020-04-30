Артета говорил с Аршавиным о трансфере Азмуна в «Арсенал» (AreaNapoli.it)

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает AreaNapoli.it.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета связывался с бывший игроком сине-бело-голубых и лондонцев Андреем Аршавиным насчет потенциально трансфера 25-летнего иранца.

Ранее появлялась информация об интересе к Азмуну со стороны «Наполи» и «Милана». Футболист забил 10 голов и отдал 6 передач в 21 матче РПЛ в этом сезоне.

Сообщалось, что Аршавин займет руководящий пост в спортивном отделе «Зенита». 

Россиянин играл с Артетой за «Арсенал» с 2011 по 2012 год. 

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