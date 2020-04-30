Артета говорил с Аршавиным о трансфере Азмуна в «Арсенал» (AreaNapoli.it)

Форвард может продолжить карьеру в , сообщает AreaNapoli.it.

По информации источника, главный тренер «канониров» связывался с бывший игроком сине-бело-голубых и лондонцев насчет потенциально трансфера 25-летнего иранца.

Ранее появлялась информация об интересе к Азмуну со стороны «Наполи» и «Милана». Футболист забил 10 голов и отдал 6 передач в 21 матче РПЛ в этом сезоне.

Сообщалось, что Аршавин займет руководящий пост в спортивном отделе «Зенита».

Россиянин играл с Артетой за «Арсенал» с 2011 по 2012 год.