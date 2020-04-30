Вячеслав Малафеев: «Сидел рядом с Дзюбой в раздевалке, у меня даже вещи из шкафчика не пропадали»

Бывший голкипер высказался о взаимоотношениях с форвардом сине-бело-голубых .

«Я не знаю и не понимаю, что произошло между мной и Дзюбой. Возможно, кто-то донес ему не ту информацию, возможно, он не так все понял.

Его претензии выглядят так: Малафеев решил меня куда-то отдать. Как вы себе это представляете? Я прихожу в ноябре и в декабре уже говорю Манчини: «Мистер, Дзюба – аут».

Как я это мог сделать? Я же с ним сидел рядом в раздевалке, и у меня даже вещи из шкафчика не пропадали.

Всегда можно было поговорить, разобраться, можно было и подраться по-мужски. Об этом никто не узнает. Зачем нужно было выносить всю эту историю? Тогда все побаивались Дзюбу, контактировать с ним. Ну а мне чего бояться? Вместе играли.

Я говорю, что надо съездить в клинику на обследование, есть рекомендация от медицинского отдела. Я же не знаю, что у него с ногой. Дзюба говорит: «Я не поеду, поеду только в Финляндию, в Италию не поеду». Не хочешь сюда – давай сюда.

В тот момент он показывает видео, что он здоров как бык. Но зачем это мне? Я что, доктор? Мне сказали, что он должен поехать в клинику, я его попросил. Я выполняю поручения. Зачем идти на конфликт?» – сказал Малафеев.

Малафеев ушел из «Зенита» и тоже дал огромное интервью: прибил Дзюбу и агента Ахметова, объяснил миграцию игроков в «Сочи»

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