Россия вряд ли подаст заявку на проведение оставшихся матчей ЛЧ (РБК)

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Россия, вероятно, не будет претендовать на право принять оставшиеся матчи Лиги чемпионов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС) и собеседника, знакомого с ситуацией.

Такая возможность обсуждалась футбольными властями, но пока о заявке речь не идет. Такой сценарий представляется маловероятным.

Ранее Bild сообщил, что Россия, Германия и Португалия претендуют на проведение доигровки турнира, прерванного из-за пандемии коронавируса.

УЕФА рассматривает Германию в качестве приоритетного варианта.

ЛЧ и ЛЕ могут доиграть в формате финала 8 в Лиссабоне. Все стадии с 1/4 финала – в один матч

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