Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину» (Betting Insider)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии.

заинтересована в трансфере 24-летнего хавбека сборной России.

Как сообщает источник Betting Insider, близкий к российскому клубу, «Фиорентина» уже контактировала со скаутом Андреем Лосюком, находившимся в Италии, по поводу перехода игрока.

Кроме того, итальянский клуб связывался и с представителем Миранчука, , через его итальянского партнера, генерального директора агентства GG11 s.r.l. Габриэле Джуффриду.

Отметим, что в зимнее трансферное окно футболистом интересовались «Ювентус» и «Милан», но переход игрока заблокировал в то время главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В текущем сезоне Алексей Миранчук в 19 матчах за «Локомотив» забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. В Лиге чемпионов осенью полузащитник отметился двумя мячами в ворота «Ювентуса».