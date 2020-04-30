Гендиректор «Рубина» о запрете на трансферы от ФИФА: «Погасим долг в 20-30 тысяч евро до августа»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на новость о санцкиях ФИФА в отношении казанского клуба.
Организация запретила «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долга за защитника Филипа Уремовича перед словенской «Олимпией».
«Да, ФИФА действительно запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг.
Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени.
А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе все уже будет в порядке», – сказал Сайманов.