«Магнитка» обменяла Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что клуб обменял форварда Илью Каблукова и права на защитника Алексея Береглазова в «Авангард».

Взамен «Магнитка» получила нападающего Тэйлора Бека, а также денежную компенсацию. Контракт с хоккеистом был перезаключен на новых условиях.

Срок соглашения рассчитан на два года.

«Мы выменяли из «Авангарда» нападающего Тэйлора Бека, а в обратном направлении последовали защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков.

Кроме того мы получили от омичей денежную компенсацию, а контракт с Беком перезаключен на новых условиях. Срок соглашения – два года», – сказал Ласьков.

Каблуков подписал контракт с «Металлургом» 2 июня. Ранее он расторг соглашение с «Амуром», куда перешел 28 мая в результате обмена из СКА.

В минувшем сезоне КХЛ Каблуков провел 48 матчей и отметился 3 передачами.

Бек набрал 36 (14+22) очков в 56 играх регулярного чемпионата, также отметился 3 передачами в 6 матчах плей-офф.

Береглазов в минувшем сезоне сыграл 46 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. В 5 матчах плей-офф защитник не отметился результативными действиями при показателе «-4».