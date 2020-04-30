Алексеем Миранчуком интересуются «Рома» и «Аталанта», помимо «Фиорентины»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии.

Betting Insider ранее сообщил об интересе к 24-летнему россиянину со стороны «Фиорентины».

Помимо «Фиорентины», по данным «Спорт-Экспресса», есть еще два итальянских клуба, которые интересуются Миранчуком. Речь про «Аталанту» и «Рому».

Оба клуба прорабатывает вопрос приобретения футболиста в ходе ближайшего трансферного окна (в серии А оно откроется 1 сентября). Официальных переговоров пока не было, но клубы рассматривают возможность выкупа прав на игрока.

Кроме того, как отмечается, существуют сценарии, при которых Алексей может оказаться в Бундеслиге или АПЛ. Напомним, что контракт Миранчука с рассчитан до конца июня 2021 года, отступные составляют 8 миллионов евро.

Напомним, ранее Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к российскому клубу, сообщал, что уже контактировала со скаутом «Локомотива» Андреем Лосюком, находившимся в Италии, по поводу перехода игрока.

Отмечалось, что итальянский клуб связывался и со Шпиневым – через его итальянского партнера, генерального директора агентства GG11 s.r.l. Габриэле Джуффриду.

В текущем сезоне Алексей Миранчук в 19 матчах за «Локомотив» забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. В Лиге чемпионов осенью полузащитник отметился двумя мячами в ворота «Ювентуса».

Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину» (Betting Insider)