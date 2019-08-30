ЦСКА заинтересован в аргентинском форварде Адольфо Гайче (Metaratings)

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Metaratings.ru
По информации источника, ЦСКА рассматривает вариант с приобретением аргентинца, который в сентябре 2019 года дебютировал за сборную.
Срок контракта Гайча с «Сан-Лоренсо» заканчивается через год, в марте игрок получил вывих лодыжки.
Предполагается, что его нынешняя трансферная стоимость существенно ниже 11 миллионов евро, заявленных порталом Transfermarkt.
В прошлом году форвардом интересовался «Зенит», в этом году среди претенедентов на игрока называли «Барселону» и «Рому».
В этом сезоне 20-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.