ЦСКА заинтересован в аргентинском форварде Адольфо Гайче (Metaratings)

Форвард «Сан-Лоренсо» может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Metaratings.ru

По информации источника, рассматривает вариант с приобретением аргентинца, который в сентябре 2019 года дебютировал за сборную.

Срок контракта Гайча с заканчивается через год, в марте игрок получил вывих лодыжки.

Предполагается, что его нынешняя трансферная стоимость существенно ниже 11 миллионов евро, заявленных порталом Transfermarkt.

В прошлом году форвардом интересовался «Зенит», в этом году среди претенедентов на игрока называли «Барселону» и «Рому».

В этом сезоне 20-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.