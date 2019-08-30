ЦСКА заинтересован в аргентинском форварде Адольфо Гайче (Metaratings)

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Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Metaratings.ru 

По информации источника, ЦСКА рассматривает вариант с приобретением аргентинца, который в сентябре 2019 года дебютировал за сборную.

Срок контракта Гайча с «Сан-Лоренсо» заканчивается через год, в марте игрок получил вывих лодыжки.

Предполагается, что его нынешняя трансферная стоимость существенно ниже 11 миллионов евро, заявленных порталом Transfermarkt.

В прошлом году форвардом интересовался «Зенит», в этом году среди претенедентов на игрока называли «Барселону» и «Рому».

В этом сезоне 20-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов. 

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