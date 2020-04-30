Хавертц не хочет переходить в «Баварию» этим летом. Он выбирает между «Реалом», «Ливерпулем», «Ман Сити», «МЮ» и «Челси»

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Полузащитник «Байера» Кай Хавертц по окончании сезона намерен сменить клуб.

20-летний игрок сборной Германии выбирает между «Реалом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

При этом Хавертц не склонен к переходу в «Баварию», которая в марте предложила ему 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро в год.

Окружение хавбека узнало, что мюнхенский клуб не стремится приобрести Хавертца во что бы то ни стало, поскольку приоритет «Баварии» – вингер «Ман Сити» Лерой Сане, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker.

Ранее стало известно, что «Байер» не продаст Хавертца дешевле 80 млн евро.

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