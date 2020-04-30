Белоус может стать спортивным директором «Локомотива»

Бывший вице-президент может занять должность спортивного директора клуба, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, функционер часто появляется в офисе «Локомотива» и общается с генеральным директором клуба .

На данный момент железнодорожники уже полтора года работают без официального спортивного директора, функции которого выполняет Кикнадзе. Ранее эту должность занимал немец Эрик Штоффельсхаус.

– Я общаюсь со многими представителями разных футбольных клубов. В футболе уже очень давно. Еще со времен, как возглавил футбольный клуб «Москва», несколько месяцев был вице-президентом «Локомотива», работал в «Ростове». Так что у меня со всеми хорошие отношения.

Кроме того, у нас ежегодно, за исключением этого года, в Сочи проходит футбольный турнир, в котором участвует и сборная журналистов. В этой команде играли многие представители СМИ, в том числе и Василий Кикнадзе. Так что я ним знаком давно, больше 30 лет.

– Вы претендуете на пост в спортивном департаменте «Локомотива»?

– Рано меня куда-то трудоустраивать. Но если будет предложение от любого из клубов, тем более от такого великого, как «Локомотив», то я готов его рассмотреть.

– Вы с Кикнадзе обсуждаете спортивные вопросы клуба?

– Мы можем обсуждать спортивные вопросы не только с Кикнадзе, но и с многими другими представителями футбольных клубов.

Он очень серьезный менеджер. По каким-то структурным вещам у него есть совет директоров. Но если ему нужен будет мой совет, я всегда готов его дать, – заявил Белоус.