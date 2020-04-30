Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Полузащитник Жоау Мариу будет выступать за до конца сезона.

Московскому клубу удалось продлить аренду 27-летнего португальца, сообщает Sport Mediaset. Зарплату будет платить «Локомотив».

Отмечается, что Мариу лично поговорил со спортивным директором , чтобы клуб согласился продлить аренду.

Ранее была информация, что Мариу покинет «Локомотив» 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.

В сезоне-2019/20 португалец провел 15 матчей за «Локомотив», забил гол и отдал четыре результативные передачи.