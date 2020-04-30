Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Полузащитник Жоау Мариу будет выступать за «Локомотив» до конца сезона.
Московскому клубу удалось продлить аренду 27-летнего португальца, сообщает Sport Mediaset. Зарплату будет платить «Локомотив».
Отмечается, что Мариу лично поговорил со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио, чтобы клуб согласился продлить аренду.
Ранее была информация, что Мариу покинет «Локомотив» 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.
В сезоне-2019/20 португалец провел 15 матчей за «Локомотив», забил гол и отдал четыре результативные передачи.