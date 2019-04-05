Платежка ЦСКА – 860 млн рублей. В команде 4 защитника, самый дорогой – Калинин с 85 млн

«Спорт-Экспресс» раскрыл платежную ведомость , приведя данные по зарплате игроков.

Общая сумма ведомости клуба на текущий момент составляет 860 миллионов рублей. Размер потолка зарплат в – 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок клуба – форвард . Его зарплата составляет 85 млн рублей в год.

При этом, отметим, что Калинин и могут покинуть ЦСКА.

Вратари: (75 млн), (20 млн);

Защитники: (60 млн), (55 млн), (40 млн), (20 млн).

Нападающие: Сергей Калинин (85 млн), (72 млн), Иржи Секач, (оба – по 60 млн), (50 млн), (50 млн), (45 млн), , , (все – по 40 млн), (30 млн), Павел Карнаухов (20 млн).