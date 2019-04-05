Платежка ЦСКА – 860 млн рублей. В команде 4 защитника, самый дорогой – Калинин с 85 млн

«Спорт-Экспресс» раскрыл платежную ведомость ЦСКА, приведя данные по зарплате игроков.
Общая сумма ведомости клуба на текущий момент составляет 860 миллионов рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей.
Самый высокооплачиваемый игрок клуба – форвард Сергей Калинин. Его зарплата составляет 85 млн рублей в год.
При этом, отметим, что Калинин и Иржи Секач могут покинуть ЦСКА.
Вратари: Ларс Юханссон (75 млн), Александр Шарыченков (20 млн);
Защитники: Богдан Киселевич (60 млн), Мэт Робинсон (55 млн), Клас Дальбек (40 млн), Артем Блажиевский (20 млн).
Нападающие: Сергей Калинин (85 млн), Антон Слепышев (72 млн), Иржи Секач, Марио Кемпе (оба – по 60 млн), Николай Голдобин (50 млн), Константин Окулов (50 млн), Иван Телегин (45 млн), Сергей Андронов, Максим Мамин, Андрей Локтионов (все – по 40 млн), Андрей Светлаков (30 млн), Павел Карнаухов (20 млн).