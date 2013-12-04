Совет управляющих НБА утвердил план по возобновлению сезона с участием 22 команд

Совет управляющих НБА утвердил план по возобновлению сезона-2019/20 с участием 22 команд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

План был принят подавляющим большинством голосов (29-1).

Таким образом, сезон-2019/20 будет возобновлен 31 июля на базе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В доигровке сезона примут участие 22 команды. Помимо 16 команд, которые находились в зоне плей-офф на момент приостановки сезона, в рестарте сезона примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон». Каждый клуб проведет еще по 8 матчей в регулярном чемпионате для определения итоговой таблицы. В случае, если по итогам регулярного чемпионата между 8-м и 9-м местом в таблице разница будет составлять меньше 4 побед, будет проведен дополнительный турнир между ними. Для выхода в плей-офф команде с 8-го места необходимо победить 1 раз, команде с 9-го – два раза.

Ожидается, что сезон-2019/20, который был прерван в марте из-за коронавируса, будет завершен не позднее 12 октября.

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