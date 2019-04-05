Фетисов о переизбрании Путина: «Это будет решать народ. Он очень много сделал для страны»

Двукратный олимпийский чемпион высказал мнение о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

– Вы поддерживаете изменения в Конституции?

– Я командный игрок. Много что не поддерживаю, у меня есть своя точка зрения. За это меня люди уважают. Поэтому я один из немногих оставшихся политиков, кто не голосовал за закон Димы Яковлева. За многие вещи я не голосовал.

Не хочу показывать себя крутым парнем. Просто есть партийная дисциплина. Я иногда воздерживаюсь от того, что не понимаю. Поправки много что меняют в нашей жизни.

– Вы хотели бы, чтобы переизбирался на новый срок?

– Это будет решать народ. Я считаю, что он очень много сделал для страны.

У нас с ним нет плотного общения. Он в свое время доверил мне очень серьезное направление. Быть спортсменом – это одна история, а быть министром, который создал систему, построив огромное количество спортивных сооружений, возведя спорт в ранг национальной политики, принеся в эту страну Олимпиаду, – это другое. И без президента я бы этого не сделал. Он это понимает.

Спорт – это не только золотые медали и НХЛ, это альтернатива улице с наркотиками, алкоголем и табаком. Если ребенок не занят, то он становится объектом для наркодилеров.

Поэтому я могу сказать: во всем, что я делаю с помощью того, что умею взаимодействовать с высокими политиками, я добился фантастического успеха.

Я ничего против Путина вообще не имею. Я же понимаю, какие турбулентности сегодня происходят во всем мире. А прогресса без стабильности быть не может, – сказал Фетисов.