Вячеслав Фетисов: «Слава богу, что моя дочь учится в Америке. Получит образование, которое конкурентно»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как вернулся в Россию по просьбе президента Владимира Путина.

– Вы не чувствуете попытки дестабилизировать вашу жизнь в России?

– Я понимаю, что санкции влияют на жизнь людей в нашей стране, мою в том числе. Но это другая война. Люди, которые друг друга узнали, все так же общаются. Они не переходят на другую сторону улицы, когда тебя видят.

– Вы часто бываете в США?

– У меня там дочь живет, закончила нью-йоркский университет.

– Как же патриотизм? Вы политик. Не хотели бы, чтобы она жила в России?

– Она получила там образование, она там родилась. Так получилось волею судеб.

Когда меня президент позвал в Россию, я 13 лет жил в Америке. Он сказал: «Слава, ты мне нужен. Нужно поднять спорт, создать систему, вернуть России доверие в мире». Я этим занимался, я это сделал.

Все знали, что я приехал в Россию после 13 лет в США. У меня даже была грин-карта, имущество там было, счета в банке. Потом выходит закон, что чиновник не может иметь грин-карту и гражданство. Я пошел в американское посольство и сказал: «Ребят, заберите грин-карту». Нельзя иметь счета за границей, поэтому я закрыл все счета.

Патриот – это не тот, кто живет здесь, никуда не выезжая, а тот, кто думает о стране и как сделать лучше. У меня здесь дом, отец, уважение. У меня здесь все. О каком патриотизме мы говорим? О квасном, о котором на каждом углу сейчас кричат дестабилизаторы?

Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно. У нее своя жизнь, она взрослый человек, – сказал Фетисов.